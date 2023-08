Street Fighter 2 e i nomi delle mosse che capivamo male: da Alec Boom a Attackensplugen

Street Fighter II è un videogioco cult che ha monopolizzato la prima metà degli anni '90 prima in sala giochi e poi su SNES con un porting che aveva effettivamente del miracoloso. Ma diciamoci la verità... per anni abbiamo pronunciato i nomi di alcune mosse utilizzando parole a caso!

Il chip sonoro del cabinato non era propriamente lo stato dell'arte e la voce sintetizzata parlava in stile bugiardino delle pubblicità dei medicinali in TV, se anche voi eravate bambini nei primi anni '90 sicuramente vi sarà capitato di pronunciare o ascoltare i nomi delle mosse di Street Fighter II in maniera sbagliata.

E se Hadoken era comprensibile (anche se, tutti la chiamavamo Haduken o più semplicemente palla di fuoco, siamo sinceri) molto meno lo era Tatsumaki Senpukyaku, universalmente conosciuto come Attackensplugen, tanto che molti hanno scoperto il vero nome della mossa solo leggendo il manuale di Street Fighter II per SNES. Lo stesso si può dire per lo Shoryuken, universalmente Oriuken.

E quanti di voi hanno chiamato per anni Alec Boom il Sonic Boom di Guile? Altre mosse celebri erano poi la scossa di Blanka, il Torpedo di Bison, le mille mani di Honda e i mill calci di Chun-Li... per finire con il classicissimo Tiger Over Cat di Sagat, in realtà Tiger Uppercut.

Avete altri aneddoti legati ai nomi delle mosse o dei personaggi di Street Fighter 2? Aprite il cassetto dei ricordi e liberate la nostalgia qui sotto nei commenti. E ricordatevi di leggere anche la storia di Street Fighter dalle origini ai giorni nostri.