Street Fighter 2: Unboxing della nuova edizione con cartuccia rossa per Super Nintendo

hanno ristampato la cartuccia diper Super Nintendo per festeggiare il trentesimo anniversario della serie. Per l'occasione, è stato pubblicato anche un video unboxing che vi proponiamo in apertura della notizia.

Street Fighter II Legacy Cartridge Edition include il packaging originale, manuale a colori e cartuccia disponibile in due colori, Opaque Ryu Red e Translucent Glow-in-the-Dark Blanka Green (brilla nel buio). Purtroppo, il gioco non è più disponibile per l'acquisto in quanto la tiratura di 5.500 copie è andata sold-out già in preordine, lasciando molti interessati a bocca asciutta.

Cosa ne pensate di questa riedizione per il trentesimo compleanno di Street Fighter? Un pezzo da collezione destinato a diventare decisamente raro, considerando la produzione limitata...