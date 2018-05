Street Fighter 30th Anniversary Collection: ripercorriamo la storia del picchiaduro Capcom in un video

Invitati a Milano negli uffici di Digital Bros, Filippo Facchetti e SchiacciSempre hanno potuto provare con mano Street Fighter 30th Anniversary Collection, una ricchissima raccolta che contiene ben 12 capitoli della celebre saga di picchiaduro a marchio Capcom, in arrivo il prossimo 29 maggio.

Con Street Fighter 30th Anniversary Collection, la casa di Osaka vuole festeggiare il trentesimo compleanno del suo franchise più famoso, proponendo una collection che include ben dodici diversi giochi: Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III 2nd Impact e Street Fighter III 3rd Strike. Confermato inoltre il supporto multiplayer online per quattro titoli (Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha 3, e Street Fighter III 3d Strike).

Una bella occasione dunque per (ri)scoprire la storia di una serie che ha segnato la storia dei videogiochi in maniera indelebile. Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Street Fighter 30th Anniversary Collection ricordandovi che la raccolta sarà disponibile dal 29 maggio su PlayStation 4, PS4 Pro, PC Windows (via Steam), Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch.