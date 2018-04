Street Fighter 30th Anniversary Collection: svelata la Limited Edition per Switch

L'editore francese Pix'n Love ha svelato in anticipo l'esistenza di una Limited Edition di Street Fighter 30th Anniversary Collection per Nintendo Switch, realizzata in collaborazione con Capcom.

Street Fighter 30th Anniversary Collection Limited Collector's Edition include un set di litografie in formato A5, artbook a colori da 80 pagine con copertina rigida, una copia del gioco e confezione cartonata premium da collezione con artwork esclusivo.

Pix'n Love fa sapere che i preordini di questa edizione partiranno venerdì 13 aprile ad un prezzo non ancora annunciato, al momento non è chiaro se la Limited resterà esclusiva del mercato francese oppure no. Street Fighter 30th Anniversary Edition uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 29 maggio al prezzo di 39.99 euro, la raccolta includerà le riedizioni di Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III 2nd Impact e Street Fighter III 3rd Strike.