Street Fighter 30th Anniversary Collection uscirà nel 2018 su PS4, PC, Xbox One e Switch

A sorpresa, durante lache si è tenuta nella notte ad Anaheim, in California, la casa di Osaka ha annunciato, raccolta celebrativa per festeggiare il trentesimo compleanno della saga.

La collezione include ben dodici giochi: Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III 2nd Impact e Street Fighter III 3rd Strike mentre sono esclusi Street Fighter IV e Street Fighter V.

Il publihser ha annunciato inoltre che Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha 3 e Street Fighter III 3d Strike godranno del pieno supporto per classifiche online, lobby e partite classificate. Street Fighter 30th Anniversary Collection arriverà a maggio 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, in quest'ultimo caso solo in formato digitale via Steam. In apertura trovate il trailer di debutto del gioco, mentre in calce è presente l'artwork di copertina.