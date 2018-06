Street Fighter 30th Anniversary Collection: Video Recensione della raccolta celebrativa

In occasione dell’anniversario di Street Fighter, una delle serie più iconiche del panorama dei picchiaduro, Capcom ha deciso di pubblicare una raccolta che comprende ben 12 titoli classici, riproposti in una veste che mantiene intatto gran parte del feeling originario.

Sebbene rappresenti un’occasione imperdibile per gli amanti del genere, la qualità dell’esperienza è altalenante. Street Fighter 30th Anniversary Collection è un prodotto con tanti pregi, ma con altrettante sbavature che non ci saremmo aspettati di trovare. La componente offline ha resistito al passare del tempo, e alcuni dei titoli presenti nella raccolta sono in grado di divertire oggi esattamente come due o tre decadi or sono. L'emulazione è di qualità e la fedeltà alle opere originali renderà felici tanti appassionati.

L'online, invece, ci ha enormemente delusi. Presenta problemi che nessun titolo del 2018 dovrebbe avere. Il matchmaking è un disastro e la mancanza di alcune opzioni si fa sentire, soprattutto nelle partite classificate. In ogni caso, si tratta di un'ottima occasione per riscoprire alcune pietre miliari del genere picchiaduro.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a vedere la Video Anteprima allegata in apertura di notizia, oppure a leggere la recensione di Street Fighter 30th Anniversary Collection a cura di Filippo Facchetti, che ha assegnato alla raccolta un buon, ma non entusiasmante, 7,7.