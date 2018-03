Street Fighter 30th Anniversary Edition: tutti i dettagli su contenuti e bonus preordine

debutterà il 29 maggio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardo i contenuti della raccolta e i bonus preordine.

Street Fighter 30th Anniversary Collection raggruppa 12 iconici capitoli della serie che hanno fatto la storia di Street Fighter. Quattro di questi titoli includeranno anche la possibilità di giocare online. I 12 capitolo sono i seguenti:

Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting – Modalità online

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo – Modalità online

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3 – Modalità online

Street Fighter III

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: 3rd Strike – Modalità online

I quattro giochi che includeranno la possibilità di giocare online ricreeranno la classica esperienza arcade, permettendo agli avversari di sfidarvi in tempo reale mentre siete alle prese con la Modalità Arcade! Una volta terminata la battaglia con un avversario online, verrete riportati immediatamente alla Modalità Arcade. Potrete regolare la frequenza di queste sfide online o anche disattivarle completamente. La modalità Online sfrutta inoltre la tecnologia di rollback che assicura degli incontri a bassa latenza, con la possibilità di regolare l’input della propria latenza tramite un apposito menù di gioco.

Sia che stiate giocando a Street Fighter V: Arcade Edition o che abbiate provato solo il classico Street Fighter II, questa collezione è per tutti i tipi di fan. Immergiti nella “Timeline Interattiva”, nel “Museo” e nel “Lettore Musicale” per setacciare una ricca collezione di storia della saga. Per ulteriori informazioni su ciascuna di queste funzionalità, visita il nostro blog.

BONUS PRE-ORDINE: ULTRA STREET FIGHTER IV

Completa la tua collezione con una copia gratuita di Ultra Street Fighter IV, preordinando Street Fighter 30th Anniversary Collection su PlayStation 4, Xbox One e Steam, prima del lancio ufficiale il 29 maggio!

Street Fighter 30th Anniversary Collection contiene 12 titoli che hanno influenzato la storia della serie Street Fighter, introducendo nuovi concetti, caratteristiche di gioco e personaggi. In termini di data di uscita, Street Fighter III: 3rd Strike è stato lanciato nel lontano 1999, prima di essere seguito dal trionfale ritorno della serie con Street Fighter IV. È qui che entra in gioco il bonus preordine con Street Fighter IV, che ha rivitalizzato la serie con la sua uscita e ha trasportato l'eredità della serie nel millennio! Preordinando Street Fighter 30th Anniversary Collection su PlayStation 4, Xbox One e Steam, riceverete Ultra Street Fighter IV per completare la serie!

Il bonus pre-ordine ha istruzioni di riscatto diverse in base alla piattaforma:

PlayStation 4 - Preordinando la versione fisica di Street Fighter 30th Anniversary Collection su PlayStation 4, presso i negozi aderenti all’iniziativa, riceverete Ultra Street Fighter IV, la versione finale aggiornata dell'originale Street Fighter IV. Preordinando invece il gioco in formato digitale, riceverete il codice una o due settimane dopo il 29 maggio.

Xbox One – Preordinando la versione fisica o digitale riceverete due codici separati: uno per Super Street Fighter IV: Arcade Edition e l'altro per Ultra Street Fighter IV, che è riproducibile grazie alla retrocompatibilità. Per i preordini in versione fisica, la promozione è valida presso i negozi aderenti all’iniziativa. Per i preordini digitali, i codici saranno consegnati al Centro messaggi 7-10 giorni dopo il lancio.

Nintendo Switch - Anche se non esiste un bonus preordine per Nintendo Switch, Super Street Fighter II: The Tournament Battle sarà incluso per questa piattaforma, consentendo a un massimo di otto giocatori di partecipare insieme a un torneo locale con classifica.

Street Fighter IV è stato lanciato per la prima volta in Nord America nel 2009, un decennio dopo Street Fighter III: 3rd Strike. Al momento della pubblicazione, Street Fighter IV ha ricevuto un plauso universale sia dai giocatori che dai media. Nel 2010, con Super Street Fighter IV, è stato rilasciato il primo importante aggiornamento del gioco, con nuove modalità e personaggi, inclusa la popolare Juri. Nel 2014 è stato rilasciato Ultra Street Fighter IV ed è stato l'ultimo importante aggiornamento che includeva tutte le modalità precedenti, i bilanciamenti e ha anche introdotto cinque nuovi personaggi. In un arco di cinque anni, Street Fighter IV divenne un fenomeno a sé stante tra i “picchiaduro”



TORNEI ESCLUSIVI PER NINTENDO SWITCH

La versione per Nintendo Switch di Street Fighter 30th Anniversary Collection conterrà un'esclusiva versione di Super Street Fighter II: The Tournament Battle, una versione speciale di Super Street Fighter II che ha messo in rete quattro cabinet arcade e permesso a otto giocatori di competere in un torneo a squadre. Utilizzando la rete wireless locale, avrai bisogno di quattro sistemi Nintendo Switch e otto controller per iniziare un torneo, la formula perfetta per giocare in gruppo! Nel caso in cui non siano disponibili otto giocatori, la CPU prenderà il controllo dei personaggi rimanenti per rendere possibile il torneo. Una volta iniziata la partita, il vincitore e il perdente verranno posizionati nei rispettivi gironi e seguirà un breve periodo di tempo in cui i giocatori si scambieranno di posto per affrontare il loro prossimo avversario nel girone del torneo. Questo processo continuerà fino a quando non verrà incoronato un campione! Super Street Fighter II: The Tournament Battle sfrutta le funzionalità del Nintendo Switch, consentendo ai giocatori di portare i loro sistemi ovunque e giocare insieme. Nel corso dei prossimi due mesi, discuteremo di come ciascuno di questi titoli ha cambiato la serie di Street Fighter.