Street Fighter 4 gratis a sorpresa su Xbox Store per gli abbonati Gold

Dal 15 agosto sono disponibili i nuovi giochi gratis Games with Gold per Xbox Series X/S, c'è però una sorpresa, almeno sullo store di Xbox Brasile, dove troviamo Street Fighter 4 gratis.

Il rinomato titolo di picchiaduro di casa Capcom fa il suo ritorno dopo dieci annidi assenza! Entra in scena con i volti noti della serie, come Ryu e Chun-Li, o provaa scaldarti le mani con i nuovissimi lottatori!Salta a bomba nelle partite online direttamente dalla modalità Arcade, con un sistemadi gioco in linea che ti permette di sfidare i tuoi avversari in tempo reale come in sala giochi.Mostra al mondo intero di che pasta sei fatto!

Come segnalato da Wario64, Street Fighter 4 è gratis su Xbox Store Brasile, si tratta della versione originale del gioco uscita nel 2010 e priva dei contenuti inclusi poi con le successive riedizioni (come Ultra Street Fighter IV), il titolo può essere scaricato dagli abbonati Gold o Game Pass Ultimate, a patto però di avere un account brasiliano, non è chiaro se la procedura funzioni anche con profili provenienti da altri paesi come l'Europa.

Se siete abbonati Gold o Game Pass Ultimate potete comunque scaricare a costo zero il platform 3D Yooka Laylee e il picchiaduro Garou Mark of the Wolves di SNK.