Street Fighter 4 è stato a un passo dal diventare un fighting game a turni

Street Fighter è uno dei brand più importanti probabilmente della storia dei videogame in generale, e dei fighting game in particolare. Eppure anch'esso ha vissuto diversi periodi di alti e bassi, come ad esempio nel 2009, in cui dopo alcuni capitoli poco ispirati ha rischiato addirittura la chiusura.

Ne ha parlato il producer Yoshinori Ono, che ha rivelato innanzitutto che Capcom, dopo essere stata particolarmente colpita in negativo dall'insuccesso commerciale di Street Fighter 3: 3rd Strike e Capcom Vs. SNK, era totalmente contraria all'idea di uno Street Fighter 4, per cui ha effettivamente rischiato di interrompersi bruscamente.

Tra le idee per tentare di risollevare le sorti del gioco inoltre, ce n'era una davvero rivoluzionaria per la storia della saga: Ono ha pensato di rendere il titolo un fighting game a turni. "Ho avuto quest'idea che avrebbe cambiato del tutto il gioco, rendendolo una simulazione a turni. Il giocatore avrebbe scelto le mosse da fare, piazzandole in una sorta di blocchi, e il gioco le avrebbe svolte poi automaticamente."

Alla fine ovviamente l'idea non si è concretizzata, ed è stata una fortuna, dato che Street Fighter 4 si è rivelato un ottimo capitolo (qui la nostra recensione di Street Fighter 4) e un punto di svolta per la serie che ha avuto un futuro nettamente più roseo.

Che ne pensate? Come avreste visto uno Street Fighter a turni?

L'ultimo capitolo della saga è uscito nel 2016. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Street Fighter 5.