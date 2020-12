Street Fighter 5 accoglie Dan Hibiki: finestra di lancio per il DLC del lottatore

Prosegue la campagna di supporto post lancio attivata da Capcom e dedicata a Street Fighter 5, pronto ad accogliere al suo interno una serie di nuovi combattenti.

Questi ultimi saranno resi disponibili tramite la pubblicazione di DLC dedicati, il cui esordio è atteso nel corso dei prossimi mesi. Per gli appassionati in attesa di novità sui personaggi della Stagione 5 di Street Fighter V, segnaliamo che l'attesa per il primo nuovo lottatore non dovrebbe essere troppo lunga. Con l'approssimarsi della fine dell'anno, il Producer Shuhei Matsumoto ha condiviso un breve video messaggio indirizzato al pubblico.

Disponibile direttamente in calce a questa news, la comunicazione, diffusa tramite gli account social ufficiali del gioco di lotta, conferma la finestra di lancio per l'esordio di un nuovo combattente. Già presentato con il trailer di Dan Hibiki in Street Fighter 5, quest'ultimo è ormai in dirittura di arrivo all'interno della produzione. Il personaggio si farà infatti strada nel roster della produzione Capcom nel corso del febbraio 2021. Tra solamente un paio di mesi, gli appassionati potranno dunque cimentarsi nell'utilizzo del nuovo lottatore, pronto a mettere in campo mosse uniche e uno stile di combattimento personale. Al momento, manca una data di esordio precisa di Dan Hibiki, con l'informazione che sarà presumibilmente comunicata nelle prossime settimane.