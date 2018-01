Street Fighter 5 Arcade Edition: cinque consigli e strategie utili per cominciare

Avete intenzione di ritornare suora che è stata pubblicata l'Arcade Edition, ma non siete più in grado di distinguere un Tastumaki da un Hadoken? Niente paura, abbiamo in serbo per voi cinque consigli utili per orientarvi tra le novità dell’espansione.

1. Perfezionate le vostre tattiche di battaglia nella nuova Modalità Allenamento

Street Fighter V Arcade Edition mette a disposizione tante nuove opzioni all’interno della Modalità Allenamento, che vi faranno impazzire dalla gioia. Innanzitutto, per tutti i lottatori è disponibile la rappresentazione grafica dei frame, che vi permetterà di capire al volo se il colpo che state per sferrare vi lascerà scoperti o meno, colorando il vostro lottatore di rosso o di blu. Questo vi darà l’opportunità di perfezionare l’esecuzione delle mosse che usate con maggiore frequenza e, soprattutto, la conoscenza del vostro personaggio.

2. Giocate alla Modalità Battaglia Extra

In Street Fighter V: Arcade Edition potrete acquistare personaggi, costumi (ad eccezione di quelli Premium), arene, titoli e altro ancora utilizzando i Fight Money, valuta in-game ottenibile con il level-up dei lottatori, completando le missioni settimanali e partecipando alla nuova modalità Battaglia Extra. Per accedere alle missioni di quest’ultima (che si aggiornano con minore frequenza rispetto alle settimanali) dovrete investire un certo quantitativo di Fight Money, ma avrete l’opportunità di vincere costumi che non possono essere ottenuti in altro modo (come l’outfit di Viewtiful Joe per Rashid o di Captain Commando per Nash), titoli e altri Fight Money semplicemente sconfiggendo i personaggi non giocanti. È anche un ottimo modo per affinare le vostre abilità imparando ad utilizzare il vostro lottatore preferito mentre siete offline.

3. Utilizzate le nuove mosse V-Trigger

La più grande novità di Street Fighter V Arcade Edition è rappresentata dall’introduzione di un secondo V-Trigger per ogni lottatore. Da non confondere con le altre Super Mosse, i V-Trigger vi permettono di ottenere un piccolo power-up per un periodo limitato di tempo. Il suo effetto varia enormemente in base alla tipologia scelta e al combattente interessato, e può influenzare notevolmente lo stile di gioco, per cui è importante studiare le nuove aggiunte ai vostri personaggi preferiti per capire se i nuovi V-Trigger fanno o meno al caso vostro.

4. Esercitatevi per perfezionare le mosse speciali

Non riuscite a mettere a segno efficacemente i vostri Hadoken o Shoryuken? C’è una soluzione molto semplice, ovvero esercitarvi con le mosse speciali. Fate in questo modo: cercate di eseguire le mosse speciali, da ambo i lati dello stage, per quindici volte di fila senza sbagliare. In caso di errore, ricominciate dall’inizio, fino a che non riuscirete a completare la sequenza senza sbagli. In questo modo eserciterete la vostra memoria muscolare, che vi tornerà estremamente utile in battaglia.

5. Combattete contro giocatori esperti per assimilare le loro strategie

Se la vostra intenzione è quella di migliorare le vostre abilità, allora le modalità offline di Street Fighter V: Arcade Edition non vi porteranno molto lontano. Per identificare le vostre debolezze, migliorare il vostro stile di gioco e capire in che modo il titolo viene approcciato dagli utenti più esperti, è consigliabile cimentarsi negli scontri online, classificati o meno. Solo così sarete in grado di studiare le mosse degli altri e perfezionare le strategie di combattimento.