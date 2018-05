Street Fighter 5 Arcade Edition: Cody di Final Fight arriverà a giugno

I rumor circolati nei giorni scorsi si sono rivelati esatti: durante il Combo Breaker 2018, Capcom ha annunciato con un trailer che Cody di Final Fight sarà il prossimo lottatore ad aggiungersi al roster di Street Fighter V Arcade Edition.

Cody sarà disponibile da giugno come parte del Character Pass Season 3 ma potrà ovviamente essere acquistato anche singolarmente. Dopo aver trascorso qualche anno in prigione, Cody è ora il nuovo sindaco di Metro City ma questo non gli impedirà di tornare "in strada" per placare la sua sete di vendetta.

Il personaggio di Cody ha fatto la sua prima comparsa in Street Fighter nel 1998 con Street Fighter Alpha 3 e da allora ha arricchito il roster di numerosi episodi della serie Capcom. Il nuovo eroe sarà disponibile dal 26 giugno, in apertura trovate il trailer di Cody, buona visione!