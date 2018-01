Street Fighter 5 Arcade Edition è disponibile da oggi nei negozi!

annuncia che da oggi è disponibile nei negozi la versione fisica diper PlayStation 4. Questa riedizione del gioco include i contenuti del gioco originale e i DLC Character Pass 1 e 2, i quali aggiungono 12 personaggi giocabili e 12 costumi premium.

Nuove modalità di gioco e feature: oltre ai contenuti già presenti nel gioco base, Street Fighter V Arcade Edition presenta le seguenti novità, le quali sono disponibili tramite aggiornamento gratuito a tutti i giocatori che posseggono l'edizione base:

Modalità Arcade – Scegli tra sei diversi percorsi a tema dei classici giochi di Street Fighter

Galleria – Sblocca centinaia di illustrazioni giocando nella modalità arcade

Battaglia Extra – Completa sfide a tempo per ottenere costumi esclusivi, nel corso del 2018

Nuovi V-Trigger – Ogni personaggio avrà due V-Trigger, aggiungendo ancora più profondità al sistema di combattimento

Nuovi effetti grafici – L’interfaccia utente è stata riprogettata con nuovi schemi di colore, un menù rivisto e dei sorprendenti effetti pre e post battaglia

Nuovi sfidanti: il roster originale di 16 combattenti si allarga con 12 nuovi sfidanti, portando il totale dei personaggi a 28. I 12 personaggi aggiuntivi non sono disponibili gratuitamente per i giocatori di Street Fighter V, ma possono essere sbloccati utilizzando i Fight Money, guadagnati in gioco, o acquistati con valuta reale.



Cross-Platform PS4 e PC: non ci sono distinzioni tra i giocatori di Street Fighter V e quelli della Arcade Edition, permettendogli di giocare assieme, indipendentemente dal fatto che giochino su PS4 o PC.