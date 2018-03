Street Fighter 5 Arcade Edition: in arrivo i costumi di Darkstalkers

ha annunciato l'arrivo di un nuovo set di costumi per. Gli outfit in questione sono ispirati alla seriee più precisamente costumi per Juri, Urien e Menat, disponibili dal 3 aprile al prezzo di 3.99 euro l'uno.

Il Khaibit Costume è ispirato all'omonimo lottatore apparso in Darkstalkers 3 e Capcom Fighting Jam mentre il Lilith Costume è dedicato alla celebre succubus di Morrigan mentre il costume per Urien e ispirato a Donovan, da sempre in lotta per cercare di far convivere la sua anima umana con quella vampiresca.

Vi piacciono i nuovi costumi? Non ci resta che attendere che vengano resi disponibili su PlayStation Store e Steam, la data prevista per l'arrivo è fissata al 3 aprile 2018.