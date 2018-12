Street Fighter 5 Arcade Edition: una settimana di gioco gratuito su PS4 e Steam

Per celebrare l'imminente inaugurazione della Capcom Cup 2018 prevista per la prossima settimana, la compagnia giapponese ha annunciato che dall'11 al 18 dicembre 2018 sarà possibile giocare gratuitamente a Street Fighter 5 Arcade Edition su Playstation 4 e Steam.

Tutti i 16 lottatori originali saranno disponibili in questo periodo di prova, inclusi i leggendari Ryu, Chun-Li, ken e Mr Bison. I giocatori potranno inoltre provare i nuovi combattenti come l'elettrizzante Laura, l'agile Rashid e il subdolo F.A.N.G. Ci saranno anche tre lottatori dei DLC, ovvero Guile, Akuma e Sagat, ma saranno disponibili solamente in alcune modalità. Gli utenti Playstation 4 sprovvisti di un abbonamento al PS Plus potranno giocare in locale ma non online. Inoltre, sempre a partire dall'11 dicembre, verranno inseriti all'interno del gioco alcuni contenuti sponsorizzati che pubblicizzeranno i costumi, i bundle e il Capcom World Tour. Quando questi contenuti sponsorizzati verranno attivati, i giocatori potranno guadagnare un quantitativo maggiore di Fight Money. Qualora lo vogliate, potrete disattivare i loghi e i banner pubblicitari attraverso il menu delle opzioni.

Street Fighter 5 Arcade Edition sarà disponibile gratuitamente per una settimana, dalle 22:00 (fuso orario italiano) dell'11 dicembre fino alle 18:59 del 18 dicembre 2018. Approfitterete dell'occasione per provare il picchiaduro di Capcom?