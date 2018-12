Street Fighter 5: arriva la pubblicità in-game con le lamentele della community

Capcom ha annunciato l'arrivo della pubblicità in-game in Street Fighter V: dall'11 dicembre il gioco inizierà a ospitare spot pubblicitari e loghi del Capcom Pro Tour, scelta non particolarmente gradita da alcuni membri della community, tra cui alcuni eSportivi professionisti.

Il publisher ha confermato che per il momento le pubblicità riguarderanno solamente gli eventi eSport organizzati dalla stessa Capcom, i loghi dei tornei verranno mostrati nei monitor delle arene e sui costumi dei lottatori, da segnalare però che il sistema di ads potrà essere disattivato a piacimento dal menu delle opzioni.

Coloro che decideranno di tenere attiva la visualizzazione degli annunci riceveranno Fight Money come ricompensa, parte della community però non ha apprezzato questa scelta e chiede a Capcom di rivedere la propria decisione per evitare di snaturare un gioco che viene comunque venduto a prezzo pieno, inoltre i Fight Money in regalo rischiano di sbilanciare l'economia generale di SFV.

E voi cosa ne pensate? La pubblicità in-game può realmente apportare benefici oppure finirà per rovinare il sistema economico del gioco? Ricordiamo che Street Fighter 5 Arcade Edition è ora disponibile in prova gratuita su PS4 e PC.