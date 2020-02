Street Fighter 5: Capcom illustra nel dettaglio i contenuti della Champion Edition

L'attesa Street Fighter 5: Champion Edition per PS4 e PC si preannuncia come l'edizione del picchiaduro più completa di sempre. I contenuti previsti sono moltissimi, pertanto Capcom ha ben pensato di fare il punto della situazione e illustrare nel dettaglio tutto ciò che i giocatori riceveranno con l'acquisto di quest'edizione.

Stiamo parlando di ben 40 personaggi giocabili (uno dei quali, Seth, al debutto il 14 febbraio in contemporanea con il lancio della Champion Edition), 34 arene di combattimento e più di 200 costumi, molti dei quali aggiunti al titolo nel corso del supporto post-lancio di quattro anni che ha seguito la pubblicazione iniziale del gioco. Le immagini, si sa, valgono più di mille parole, dunque se vi servono maggiori dettagli al riguardo vi rimandiamo alle comode infografiche preparate da Capcom, le abbiamo raccolte nella galleria in calce a questa notizia.

Il lancio di Street Fighter 5: Champion Edition, ricordiamo, è previsto su PlayStation 4 e PC per il prossimo 14 febbraio. Ne approfittiamo per ricordarvi che oggi è l'ultimo giorno utile per partecipare alla prova gratuita di Street Fighter 5: attiva da una settimana esatta, consente di provare tutti i 39 lottatori del roster attualmente disponibili, sia quelli iniziali che quelli arrivati via DLC nel corso degli anni.