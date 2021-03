Street Fighter 5 Champion Edition: in arrivo showcase dedicato a Rose e Oro

Interessanti novità in arrivo per i fan di Street Fighter V Champion Edition. Capcom ha confermato che il prossimo 6 aprile dedicherà uno showcase ai prossimi due personaggi della quinta e ultima season del loro popolare Picchiaduro, che sarà visibile sui canali Youtube, Facebook e Twitch della compagnia.

I lottatori in questione sono Rose ed Oro, che si uniranno presto all'ormai nutrito cast di guerrieri giocabili in Street Fighter V. Rose è ormai una veterana del franchise, essendo stata uno dei personaggi più popolari di Street Fighter Alpha, la trilogia prequel della serie principale; la donna, una chiromante di origini italiane, ha in seguito fatto il suo debutto nella serie madre a partire da Street Fighter IV. Oro invece potrebbe risultare un personaggio sconosciuto ai più, essendo comparso solamente in Street Fighter III: New Generations e relative versioni espanse Double Impact e Third Strike. La sua inclusione potrebbe essere fonte d'interesse sia per chi ha amato il terzo capitolo, sia per chi lo vede per la prima volta, essendo un personaggio dotato di un particolare moveset e una caratterizzazione ancora più originale.

Grazie alla presentazione nel dettaglio organizzata da Capcom, i fan potranno scoprire tutti i segreti di questi attesi personaggi aggiuntivi. L'arrivo di Rose è previsto in primavera, mentre per Oro si dovrà aspettare l'estate. Ricordiamo inoltre che nella Season 5 è già stata confermata la presenza di Akira Kazama, guest star proveniente da un altro storico Picchiaduro Capcom, Rival Schools, prevista anch'essa in estate. All'appello manca un ultimo personaggio non ancora svelato dalla casa di Osaka, che dovrebbe così chiudere il ciclo vitale del quinto episodio. Del resto, stando ai rumors degli scorsi mesi, Capcom dovrebbe essere al lavoro su Street Fighter 6, sebbene al momento nulla è stato confermato ufficialmente. Nel frattempo, se volete avvicinarvi al quinto capitolo, ecco a voi la nostra recensione di Street Fighter 5 Champion Edition.