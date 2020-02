Street Fighter 5 Champion Edition: scopriamo le mosse di Seth, il nuovo lottatore

Capcom ha finalmente dato alle stampe Street Fighter 5: Champion Edition, l'edizione più completa in assoluto del picchiaduro per PlayStation 4 e PC.

Al suo interno sono racchiusi tutti i contenuti precedentemente pubblicati, sia all'epoca della versione originale, sia per arricchire l'Arcade Edition. Parliamo 34 arene di combattimento, oltre 200 costumi e ben 40 personaggi giocabili. Uno di questi, Seth, ha effettuato il suo debutto proprio in concomitanza del lancio della Champion Edition.

Seth, ritornato in una nuova forma fisica, è una vecchia conoscenza della serie - rappresentava il boss finale di Street Fighter 4) - capace di emulare le tecniche degli altri combattenti. Il suo cervello biologico è stato inserito nell'androide Doll Unit Zero, permettendo alla sua rete neurale di continuare la ricerca di nuovi dati e l’installazione di nuove mosse, copiate dai combattenti più abili del mondo. Coloro che hanno acquistato Street Fighter 5: Champion Edition possono giocare immediatamente nei panni di Seth, mentre gli altri giocatori possono ottenerlo spendendo 100.000 Fight Money (valuta in-game).

In occasione del suo debutto, Capcom ha pubblicato ben due video: il primo, che potete visionare in cima a questa notizia, illustra nel dettaglio tutte le mosse di cui è capace. Il secondo, allegato in calce, va invece dritto al sodo e ce lo mostra in azione in devi veri e propri combattimenti. Buona visione!