Street Fighter 5 Champion Edition per Switch spunta in rete... ma si tratta di un errore

Nelle scorse ore un tweet di EB Games Canada ha fatto sussultare tutti gli amanti dei picchiaduro in possesso della console ibrida di Kyoto: il rivenditore nordamericano, infatti, aveva annunciato l'apertura dei preordini per la versione Nintendo Switch di Street Fighter 5: Champion Edition.

Quella che rappresenterà l'edizione finale di Street Fighter 5 è stata annunciata lo scorso novembre per PlayStation 4 e PC, ed è attesa sugli scaffali fisici e digitali per il 14 febbraio 2020. Il quinto capitolo della celebre serie picchiaduro è stato sviluppato in collaborazione con Sony (ecco perché, ad esempio, non è mai uscito su Xbox One), pertanto il tweet relativo all'edizione per Nintendo Switch ha generato molto scalpore. La diffidenza di alcuni giocatori, alla fine, si è rivelata fondata, poiché EB Games Canada si è affrettata a cancellare la comunicazione (che grazie ad uno screenshot potete visionare in calce) e a scusarsi per l'inconveniente. A quanto pare si è trattato di un vero e proprio errore, l'intenzione iniziale era quella di pubblicizzare la versione PlayStation 4 del gioco.

Anche Yoshinori Ono, storico produttore della serie, è intervenuto su Twitter per chiarire che Street Fighter 5: Champion Edition per Nintendo Switch non esiste. Nulla da fare quindi, le piattaforme di Nintendo continueranno ad essere orfane dei capitoli principali della serie.