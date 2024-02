Street Fighter 5 compie 8 anni: Capcom chiede scusa per i problemi e gli errori

Poco dopo averci dato un assaggio di Ed in Street Fighter 6, Capcom coglie l'occasione fornita dall'ottavo anniversario dal lancio di Street Fighter 5 per rivolgere alla community un messaggio di scuse per i problemi affrontati con il picchiaduro pubblicato nel 2016.

Tramite i suoi canali social, Capcom ha riconosciuto di aver commesso degli errori nei primi anni del ciclo vitale di Street Fighter 5. Aver affrontato quei problemi ha portato a realizzare un prodotto più rifinito ed apprezzato come Street Fighter 6, che a gennaio celebrava le tre milioni di copie vendute.

"Dall'inizio fino alla metà del lancio si sono verificati problemi di rete, mancanza di contenuti, ecc... Siamo davvero dispiaciuti per i contenuti che non hanno soddisfatto le aspettative di molti di voi. Dalla metà alla fine del gioco, il team di sviluppo di Street Fighter V ha riflettuto molto e ha lavorato duramente per risolvere il più possibile i problemi. Alla fine, c'erano 45 personaggi giocabili e il sistema di battaglia poteva aggiungere V Skills/Trigger II, V Shift, ecc. Grazie a voi, il numero di giocatori che giocano a Street Fighter V è aumentato in modo significativo dalla stagione 4. Anche adesso, centinaia di migliaia di persone giocano ancora a Street Fighter V. Anche di questo siamo davvero felici! E l'aspetto più importante è che abbiamo potuto trasferire queste riflessioni su Street Fighter 6", recita il messaggio che Capcom ha pubblicato sul profilo X|Twitter del picchiaduro.