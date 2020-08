Street Fighter 5: download gratis per due settimane con tutti i 40 personaggi

Il 5 agosto Capcom annuncerà i nuovi contenuti della Stagione 5 di Street Fighter V, dallo stesso giorno la versione completa del gioco potrà essere scaricata gratis e provata liberamente per due settimane.

La versione di prova di fatto sblocca il gioco con tutti i 40 personaggi del roster, non è chiaro però se siano presenti anche gli altri contenuti di Street Fighter 5 Champion Edition, tra cui gli stage inediti ed i costumi extra, restiamo quindi in attesa di chiarimenti da parte del publisher.

Street Fighter V potrà essere giocato dal 5 agosto e per due settimane a costo zero, trascorso questo periodo dovrete acquistare la versione completa per continuare a divertirvi, il gioco non resterà vostro per sempre, si tratta infatti di una prova gratis a tempo limitato.

In questi anni Capcom ha continuato a supportare regolarmente Street Fighter V con nuovi contenuti, la Stagione 5 dovrebbe però rappresentare una delle ultime grandi iniezioni di contenuti per il picchiaduro, in attesa presumibilmente di annunciare Street Fighter 6, titolo mai confermato ufficialmente ma più volte rumoreggiato sin dal 2018.

Approfitterete di questa occasione per provare con mano Street Fighter V? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.