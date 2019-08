Street Fighter 5: E Honda, Poison e Lucia disponibili, vediamoli in azione

In occasione dell'EVO 2019, Capcom ha annunciato che E. Honda, Poison e Lucia sono ora disponibili nel roster di Street Fighter 5: Arcade Edition, come parte del nuovo DLC dedicato ai personaggi. Il publisher ha pubblicato una serie di nuovi character trailer che mostrano i tre lottatori in azione.

Se E. Honda si presenta come una vecchia conoscenza per tutti i fan di Street Fighter, Poison ritorna nel roster del celebre picchiaduro di Capcom dopo la sua prima apparizione avvenuta in Street Fighter X Tekken. Lucia proviene invece da un'altra serie, quella di Final Fight: per la lottatrice si tratta dunque del suo primo debutto in Street Fighter.

In cima e in calce alla notizia vi abbiamo proposto i nuovi character trailer dedicato a ciascuno dei tre nuovi lottatori, dove potete vederli in azione in Street Fighter 5, così da dare uno sguardo più approfondito alle loro mosse.

Ricordiamo che E. Honda, Poison e Lucia possono essere acquistati separatamente a partire da oggi, e che da domani 5 agosto sarà disponibile anche uno speciale Summer 2019 Character Bundle che includerà i tre lottatori citati, alcuni costumi extra e lo stage Sento di Honda.

