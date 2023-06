Street Fighter 5 avrebbe evitato il fallimento grazie alla vendita delle skin a pagamento

Mentre Capcom si gode la partenza incoraggiante di Street Fighter 6, che ha già piazzato oltre 1 milione di copie, Maximilian Dood, YouTuber e content creator particolarmente noto agli appassionati di picchiaduro, svela un retroscena su Street Fighter 5, e su come il precedente episodio della storica serie fosse invece partito piuttosto a rilento.

Stando a quanto dichiarato da Maximilian Dood durante una discussione tenuta sul canale YouTube Triple K.O., Capcom sarebbe stata colpita da delle vendite piuttosto deludenti di Street Fighter 5 durante i suoi primi mesi sul mercato. A quanto pare, a dare una significativa spinta alle performance sul mercato del gioco, sarebbero state le skin che la compagnia ha venduto come DLC a pagamento.

I costumi alternativi dei vari personaggi del roster avrebbero quindi fatto da motore indispensabile per continuare a supportare e finanziare il progetto di Street Fighter 5, a realizzare nuovi contenuti, arricchire il roster con nuovi lottatori e via dicendo. Il titolo è stato in seguito ripubblicato anche nelle versioni Arcade Edition e Championship Edition, prima di lasciare spazio al suo successore.

Sebbene si tratti di un semplice rumor, c'è da considerare che Maximilian Dood è uno tra gli YouTuber e streamer più affermati al mondo, ed è noto come il content creator abbia dei contatti diretti all'interno di Capcom.

Oltre ad aver riscosso un buon successo in termini di vendite, Street Fighter 6 è stato accolto molto positivamente dalla stampa, assicurandosi un perfect score sulle pagine di Famitsu.