Street Fighter 5 giocato da SchiacciSempre in diretta su Twitch alle 17:00

Nella giornata di oggi (sabato 18 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà una nuova sessione di live gameplay dedicata a Street Fighter 5, in compagnia di SchiacciSempre. La trasmissione andrà in onda alle 17:00.

SchiacciSempre giocherà in diretta con Street Fighter 5 oggi pomerigio, mettendosi alla prova con i nuovi lottatori aggiunti di recente nel roster. Stiamo parlando di Sagat e del nuovo personaggio G, disponibili nel roster del picchiaduro a partire dallo scorso 6 agosto.

I due personaggi sono inclusi nel terzo Season Pass, ma in alternativa sono acquistabili separatamente al prezzo di 5,99 euro o di 100,000 Fight Money.

La diretta andrà in onda questo pomeriggio su Twitch a partire dalle 17:00: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.