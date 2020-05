Street Fighter 5 è immortale: in arrivo la Stagione 5 con nuovi lottatori e stage

Nonostante sia in giro da oltre quattro anni e abbia già ricevuto due edizioni cumulative, la Arcade Edition prima e la Champion Edition poi, Street Fighter 5 non sembra affatto intenzionato a frenare la sua corsa.

Dopo l'anticipazione della giornata di ieri, quest'oggi Capcom ha annunciato che sta preparando la quinta (e ultima) stagione di contenuti aggiuntivi per Street Fighter 5, che renderà il quinto anno del picchiaduro davvero memorabile. La compagna di Osaka non è entrata nei dettagli, ma ha già specificato che la Stagione 5 introdurrà un totale di cinque combattenti e tre stage, la cui presentazione ufficiale avverrà nel corso dell'estate. Intanto, Capcom ha annunciato che tutti e quaranta i lottatori inclusi nella Street Fighter Champion Edition hanno ricevuto dei colori alternativi come segno di apprezzamento nei confronti della community, che continua a supportare attivamente il gioco.

L'edizione più completa attualmente in commercio è la Street Fighter 5 Champion Edition, disponibile solamente su PlayStation 4 e PC. Include 34 arene di combattimento, oltre 200 costumi e ben 40 personaggi giocabili, tra i quali spicca Seth, che ha effettuato il suo debutto proprio in concomitanza del lancio della Champion Edition.