Street Fighter 5, incetta di trailer: arrivano Oro, Rose e Akira Kazama

Come promesso alla community, il team di Capcom ha di recente trasmesso in diretta streaming un lungo evento dedicato all'arrivo di Oro e Rose in Street Fighter 5.

La software house non ha tuttavia mancato di riservare al pubblico anche una sorpresa inattesa, con la presentazione di un ulteriore combattente. Tra le fila del roster di Street Fighter V, è infatti pronta a farsi strada anche Akira Kazama. Durante lo streaming, Capcom ha presentato un primo teaser trailer dedicato alla lottatrice, senza tuttavia indicare una data di lancio precisa per il debutto della veterana degli scontri senza esclusione di colpi.

In attesa di ulteriori novità sull'esordio di Akira Kazama, anche il personaggio di Rose è tornato a presentarsi alla community di Street Fighter V, pronto al debutto fissato per il prossimo lunedì 19 aprile. Gli appassionati del picchiaduro dovranno invece attendere un po' più a lungo prima di poter assumere il controllo di Oro. Il combattente sarà infatti reso disponibile nel corso dell'estate di quest'anno. Per ingannare l'attesa, Capcom ha però pubblicato diversi filmati dedicati al suo stile di combattimento. Tutti i nuovi video di Oro, Rose e Akira sono disponibili in apertura e in calce a questa news.



Ricordiamo che il picchiaduro ha visto di recente il debutto di Dan in Street Fighter V, esordito nel roster a febbraio 2021.