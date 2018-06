Street Fighter 5 Invitational: l'eye tracking monitorerà le decisioni dei giocatori

Lo Street Fighter 5 Invitational, organizzato da ELEAGUE, ospiterà una peculiare novità: una tecnologia che seguirà il movimento degli occhi dei giocatori impegnati nel torneo.

Turner e IMG hanno stretto una partnership con Dell Gaming per portare la tecnologia di eye tracking al torneo che durerà ben cinque settimane.

Lo Street Fighter 5 Invitational è il primo torneo a utilizzare il software di eye tracking per monitorare il movimento oculare dei giocatori.

Microproiettori e sensori che monitoreranno gli occhi di ogni giocatore creeranno una mappa visiva di dove i giocatori guarderanno durante una partita. Gli organizzatori della ELEAGUE, poi, trasmetteranno i dati durante un segmento di analisi, con commenti di analisti dedicati.

"Man mano che l'esport crescerà, la tecnologia proporrà sempre più opportunità uniche per i fan di comprendere il processo decisionale dei giocatori professionisti", ha detto in una nota Robert Occhialini vicepresidente di Turner Sports. "Come negli sport tradizionali, queste stelle hanno abilità distinte che ora possiamo mostrare come parte integrante della copertura degli eventi live della ELEAGUE e siamo entusiasti di offrire agli spettatori un livello senza precedenti di accesso alla competizione di combattimento dal vivo attraverso la nostra partnership con Dell."

Lo Street Fighter 5 Invitational (torneo che mette in palio ben 250.000 Dollari) prenderà il via il 1 giugno alle 21:00 su Twitch.