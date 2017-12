Street Fighter 5: prime immagini della nuova modalità Arcade

ha pubblicato le prime immagini della nuova modalità Arcade di, la quale farà il suo debutto a gennaio con, prima riedizione del picchiaduro uscito nel 2016.

La modalità Arcade rappresnterà un viaggio nei 30 anni di Street Fighter e proporrà personaggi e stage tratti da Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter Alpha, Street Fighter III, Street Fighter IV e Street Fighter V. Confermato il ritorno degli stage bonus con minigiochi, uno dei quali richiederà di distruggere venti barili in un breve lasso di tempo.

Non mancheranno ovviamente i finali, Capcom promette oltre 200 finali differenti per i personaggi, al momento però non ci sono maggiori dettagli in merito. Ricordiamo che Street Fighter V Arcade Edition sarà disponibile dal 16 gennaio su PC e PlayStation 4 al prezzo di 39.99 euro, tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche per i possessori della version standard del gioco.