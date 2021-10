Street Fighter 5: svelati i nuovi costumi a sostegno della ricerca sul cancro al seno

Le alte sfere di Capcom e gli sviluppatori di Street Fighter 5 collaborano con la Breast Cancer Research Foundation (BCRF) e partecipa alla campagna di sensibilizzazione per la ricerca sul cancro al seno con un pacchetto di costumi speciale.

Nel mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, l'azienda videoludica giapponese invita così i propri appassionati a partecipare alla raccolta fondi per la ricerca attraverso una campagna di beneficenza legata a Street Fighter 5.

I costumi a tema proposti dal pacchetto aggiuntivo offriranno un aspetto completamente nuovo ai personaggi di Chun-Li e Ryu: ciascuna di queste skin è stata progettata per portare più consapevolezza e supporto per gli sforzi profusi dagli scienziati di tutto il mondo nella ricerca sul cancro al seno, una malattia che viene diagnosticata ogni 14 secondi in tutto il mondo e che, a livello globale, causa il maggior numero di decessi correlati al cancro tra le donne (685.000 solo quest'anno). Da quando è stata fondata, la BCRF ha contribuito alla riduzione del 40% dei decessi per il cancro al seno negli Stati Uniti.

Quanto ai due costumi BCRF di Street Fighter 5, saranno disponibili per tutti i giocatori PS4, PS5 e PC dal 12 ottobre al 12 novembre: i costumi saranno offerti singolarmente o in bundle. Tutti i proventi ricevuti andranno alla ricerca sul cancro al seno, con Capcom che si impegna a effettuare una donazione minima garantita di 25.000 dollari e di divulgare l'importo totale delle donazioni degli appassionati di SF5 una volta conclusa la campagna.