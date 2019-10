Street Fighter V: Yoshinori Ono parla del rapporto con Nintendo e Smash Bros Ultimate

Yoshinori Ono ha recentemente partecipato all'ultimo EGX con un panel in cui ha avuto modo di approfondire alcune questioni legate alla serie Street Fighter, fornendo interessanti informazioni in particolare circa il rapporto del franchise con Nintendo.

Per chi non lo sapesse, Yoshinori Ono è l'executive producer di Street Fighter 5 nonché grande fan del colosso dal colore verde Blanka (la leggenda narra che porti sempre con se una sua figurina). Durante un Q&A con i colleghi di Destructoid gli è stato chiesto della possibilità di vedere proprio Blanka tra i personaggi di Super Smash Bros Ultimate. Ono ha risposto con ironia, dicendo che Sakurai, creatore di Smash, probabilmente non lo conosce oppure lo odia ed è per questo motivo che non è ancora stato considerato. Successivamente gli è stato chiesto della situazione della serie Street Fighter su Switch e se fosse possibile vedere un porting degli ultimi capitoli sulla console della grande N. Ono ha risposto: "dovreste andare allo stand Nintendo e gridarlo ai VIP nel backstage. Anche per Ultra Street Fighter 2, Nintendo è venuta da noi è ha detto di voler fare qualcosa con Street Fighter 2, dato che erano passati venticinque anni dall'ultimo lavoro su una console Nintendo".

Insomma, sembra che non ci siano accordi per un approdo imminente dei nuovi capitoli della serie Street Fighter su Nintendo Switch. Intanto Ono ha confermato che lo sviluppo di SFV non è ancora giunto al termine e verranno pubblicati altri contenuti.