Street Fighter 6, finalmente Akuma! Il leggendario lottatore nel reveal trailer

Dopo aver arricchito il roster di Street Fighter 6 con l'arrivo del pugile Ed, Capcom ha finalmente pubblicato il trailer dedicato alla presentazione di Akuma, la leggendaria icona della serie picchiaduro che si prepara a tornare a combattere.

Come ci conferma il teaser trailer che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, Akuma si aggiungerà ai lottatori di Street Fighter 6 durante la primavera di quest'anno. Non c'è ancora una data definitiva, dunque, ma il suo debutto è ormai dietro l'angolo. Nell'attesa che Capcom fornisca dettagli più specifici, possiamo goderci una gustosa anteprima dei poderosi pugni del leggendario Akuma.

"Messatsu! Il leggendario Akuma consumerà ogni speranza e paura quando arriverà in Street Fighter 6 questa primavera", recita la descrizione ufficiale fornita da Capcom per la presentazione del suo lottatore. "Lo troverai nella nuova area del Tour Mondiale, Gokuento, dove potresti chiedergli di essere il tuo Maestro... Se ne hai il coraggio. I possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate o del Character Pass Anno 1 e dell'Ultimate Pass di Street Fighter 6 otterranno Akuma all'uscita".

Chissà se l'arrivo di un'icona come Akuma contribuirà significativamente alle vendite di Street Fighter 6, che già a gennaio contava tre milioni di copie vendute in tutto il mondo.