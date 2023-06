Street Fighter 6 ha anche anche i costumi nostalgia anni '90 e sono gratis!

Capcom sembra aver preso a cuore una parte di giocatori "Old School" che mal digerisce la presenza di DLC nei giochi picchiaduro. Lamentela che spesso si estende anche ai costumi sbloccabili. Street Fighter 6, in tal senso, riserva sicuramente una bella sorpresa.

Come se la titanica offerta contenutistica contenuta nella versione standard di Street Fighter 6 (per saperne di più ecco la recensione di Street Fighter 6) non fosse abbastanza, lo sviluppatore giapponese ha deciso di rendere sbloccabili gratuitamente gli outfit secondari del roster di Street Fighter 6.

I costumi alternativi introdotti nel sesto capitolo della saga saranno ovviamente inediti e mostreranno un lato più "casual" dei lottatori: Manon ad esempio sfoggerà il suo abito da sfilata mentre Marisa indosserà un outfit decisamente più elegante della sua classica tenuta da combattimento "gladiatoria".

Ma la vera chicca, che farà gioire soprattutto gli appassionati di lunga data, sono sicuramente i costumi del cast di lottatori storici. I costumi nostalgia, che ricalcano fedelmente il look anni '90, saranno infatti gli outfit secondari dei World Warriors. Se non gradite il look aggiornato dei leggendari lottatori del secondo capitolo della saga, avrete la possibilità di far indossare nuovamente il classico Gi bianco a Ryu e rivedere Dee Jay con i suoi vecchi pantaloni MAXIMUM. Il tutto sarà sbloccabile progredendo nella modalità World Tour, senza nessun costo aggiuntivo.