Street Fighter 6 annunciato, Capcom toglie i veli al nuovo picchiaduro

Come previsto da insider e leaker, Capcom ha annunciato Street Fighter 6, nuovo episodio della celebre serie picchiaduro. La casa di Osaka ha pubblicato un teaser del gioco ma purtroppo non ci sono molti altri dettagli in merito.

Capcom conferma che Street Fighter VI è in fase di sviluppo e maggiori dettagli verranno diffusi durante l'estate, al momento non sappiamo altro e anche le piattaforme di destinazione non sono state rese note. Il teaser ed i primi screenshot sembrano mostrare una direzione artistica più matura e particolarmente oscura, ma a parte questo è difficile speculare ulteriormente.

Anche il sito ufficiale di Street Fighter 6 non svela nulla e contiene solamente il teaser con l'invito a seguire i profili social e restare sintonizzati per maggiori dettagli in arrivo questa estate. Street Fighter 6, lo ricordiamo, non è diretto da Yoshinori Ono, lo storico producer della saga ha lasciato Capcom nel 2020 presumibilmente proprio a causa di contrasti legati alla direzione da prendere con questo nuovo progetto.



Street Fighter V ha goduto di una buona popolarità grazie alle varie riedizioni ed ai numerosi aggiornamenti, con Street Fighter 6 però Capcom dovrà necessariamente alzare l'asticella, questa estate sapremo cosa possono aspettarsi i fan di Street Fighter per il prossimo futuro.