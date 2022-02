Street Fighter 6 è l'annuncio segreto di Capcom? Anche Jeff Grubb ne è sicuro

Capcom sta preparando un annuncio speciale per i suoi fan, e quando lunedì 21 febbraio scadrà il countdown lanciato dalla casa di Osaka sapremo finalmente di cosa si tratta. Tuttavia, l'entità del reveal potrebbe essere trapelato in rete prima del previsto.

Il noto insider Dusk Golem aveva già suggerito con una certa convizione che si trattasse di Street Fighter 6, e a queste parole si accodano ora quelle di Jeff Grubb. Il giornalista di VentureBeat si è detto anch'egli praticamente certo che il nuovo picchiaduro sarà il grande protagonista dell'annuncio di Capcom:

"Ho sentito dire da più fonti che si tratta di Street Fighter 6. Quindi, sarei felice di essere sorpreso ma... Tutti dovreste aspettarvi Street Fighter 6, perché è ciò che ho sentito".

A novembre il roster di Street Fighter 5 ha accolto Luke, ultimo personaggio ad aggiungersi al picchiaduro originariamente pubblicato nel 2016 su PC e PlayStation 4 (riproposto in seguito nel 2018 con l'Arcade Edition e nel 2020 con la Champion Edition). Capcom ha dichiarato che il lottatore sarà coinvolto anche nel nuovo capitolo della serie picchiaduro, dove peraltro dovrebbe ricoprire un ruolo primario. Che sia dunque giunto il momento di scoprire come si evolverà il franchise? Per saperlo non ci resta che attendere pazientemente la fine del countdown.