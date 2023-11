Street Fighter 6 Type Arcade: Taito fissa l'uscita della versione su cabinato

In coincidenza dell'Amusement Expo che sta avendo luogo a Tokyo, i vertici di Taito hanno fatto felici tutti gli appassionati di sale giochi annunciando la finestra di lancio della versione arcade per cabinato di Street Fighter 6.

Nata dalla collaborazione tra Capcom e Taito, l'esperienza interattiva offerta da Street Fighter 6 Type Arcade ricalca il gameplay e i contenuti dell'ultimo capitolo dell'iconica serie picchiaduro, calandoli però nel tipico contesto delle sale giochi.

Con il contribuito e l'esperienza maturata dall'azienda giapponese specializzata nella creazione di cabinati arcade, Capcom si prepara quindi a invadere le sale giochi di postazioni arcade dove poter fare sfoggio delle migliorie e delle ottimizzazioni garantite dall'ultima versione di Street Fighter, già approdata a giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Stando a quanto riferito da Taito e Capcom durante l'Amusement Expo di Tokyo, Street Fighter Type Arcade sarà disponibile entro fine 2023 dapprima in Giappone (vero e proprio mercato di riferimento per questo genere di esperienze arcade) e presumibilmente in un secondo momento nel resto del mondo. La versione Type Arcade di Street Fighter 6 supporta il multiplayer online, la gestione in locale e in rete delle classifiche e persino la possibilità di utilizzare un controller esterno.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio in Europa di questo cabinato arcade per patiti di picchiaduro e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Street Fighter 6.