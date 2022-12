Street Fighter 6 arriva anche in sala giochi: annunciata la versione Arcade

Dopo l'apparizione ai Game Awards 2022, servita per annunciare la data d'uscita e l'identità di quattro nuovi lottatori, Capcom ha riportato Street Fighter 6 sotto la luce dei riflettori per annunciarne l'arrivo nelle sale giochi.

La divisione giapponese di Capcom ha annunciato che Street Fighter 6 verrà pubblicato anche in versione Arcade grazie al contributo di Taito, divisione di Square Enix che si occuperà della distribuzione nelle sale giochi. Come la versione console arriverà nel corso del 2023, sebbene non sia ancora nota una data di lancio precisa. Non è neppure chiaro se la distribuzione rimarrà confinata al Giappone, dove il segmento arcade è ancora vivo e vegeto, oppure interesserà anche i mercati occidentali, tra cui l'Italia. La scintillante storia del picchiaduro in sala giochi, ricordiamo, comincia nel 1987 con un primo capitolo caratterizzato da due soli personaggi giocabili, Ryu e Ken, e prosegue nel 1991 con il grande successo di Street Fighter II e nel 1992 con l'affermazione definitiva di Street Fighter II: Champions Edition.

L'annuncio di Street Fighter 6: Arcade Version arriva pochi giorni dopo la messa in onda dello show dei Game Awards 2022, durante il quale abbiamo scoperto la data di lancio di Street Fighter 6 per PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC, che corrisponde al 2 giugno 2023, e l'identità di altri quattro lottatori, ossia Dee Jay, Manon, Marisa e JP. Questi combattenti sono andati ad unirsi ad un roster che già comprendeva Ryu, Ken, Chun-Li, Blanka, Dhalsim, E. Honda, Juri, Jake, Guile, Kimberly, Jamie e Dee. Leggete la nostra analisi del gameplay di Street Fighter 6 per saperne di più sul gioco.