In Street Fighter 6 arrivano A.K.I. e le Tartarughe Ninja!

Durante l'E.V.O. 2023, Capcom ha annunciato nuovi contenuti in arrivo per Street Fighter 6, tra cui il personaggio di A.K.I. e una collaborazione decisamente inaspettata con le mitiche Tartarughe Ninja.

Il personaggio di A.K.I. farà il suo debutto il prossimo autunno mentre le Tartarughe Ninja arriveranno a brevissimo, disponibili a partire dall'agosto. Capcom sottolinea come questa sia la seconda collaborazione di Street Fighter 6 dopo quella con il brand Onitsuka Tiger lanciata a giugno.

Le Teenage Mutant Ninja Turtles porteranno in Street Fighter 6 tutta la loro irriverenza e la simpatia delle tartarughe, in contemporanea con l'uscita al cinema di Tartarughe Ninja Caos Mutante. Quella con le Tartarughe Ninja è una collaborazione decisamente interessante se pensiamo che storicamente le quattro testuggini sono apparse più volte nella serie "rivale" Mortal Kombat ma mai in Street Fighter, fino ad oggi.

Trapelano inoltre nuovi costumi di Street Fighter 6 per Guile, Dee Jay, Marisa e Juri, al momento però Capcom non ha confermato nulla riguardo questi outfit extra scoperti dai dataminer e che devono ancora essere ufficialmente annunciati. Ricordiamo che il roster di Street Fighter 6 si è recentemente aggiornato con Rashid mentre A.K.I., ventesimo lottatore di SF6, farà il suo debutti durante l'autunno 2023, la data di uscita non è ancora stata resa nota.