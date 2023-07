Street Fighter 6, aspettando il vento turbolento: il Battle Pass di Rashid è disponibile

Il roster di Street Fighter 6 si prepara ad ampliarsi con l'arrivo del primo lottatore DLC. Rashid, vecchia conoscenza di Street Fighter V, esordirà a breve nel nuovo episodio dello storico picchiaduro Capcom, e porta con sé un apposito Battle Pass totalmente incentrato sulla sua figura.

A partire da martedì 4 luglio e fino al prossimo 23 luglio, il Rashid Battle Battle Pass è disponibile per un totale di 250 Fighter Coins, offrendo ai giocatori una ricca serie di elementi di personalizzazione: si spazia da 5 diversi parti di abbigliamento fino ad una nuova emote, senza dimenticare sticker, wallpaper ed un inedito photo border. Anche la colonna sonora viene arricchita con tre nuovi brani (le main theme di Rashid, Laura e Necalli riprese dal quinto episodio di Street Fighter), e c'è persino spazio per il retrogaming con l'aggiunta all'interno del gioco di Hyper Dyne Side Arms, sparatutto pubblicato da Capcom nel lontano 1986.

Un Battle Pass dunque piuttosto ricco di contenuti, utile per ingannare l'attesa per l'esordio di Rashid nel roster: il nuovo personaggio, infatti, non ha ancora una precisa data d'uscita, sebbene Capcom abbia già confermato in precedenza che il guerriero specializzato in attacchi a base di vento arriverà nel corso dell'estate 2023. Ricordiamo a tal proposito che la compagnia ha già svelato tutti i lottatori del primo pass annuale di Street Fighter 6, con tanto di finestre di lancio per ciascuno di essi.

Parlando a proposito del roster, sembra che nessuno si fili Dhalsim in Street Fighter 6, con lo storico personaggio che risulta essere il meno popolare tra l'utenza.