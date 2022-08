Street Fighter 6, nuovo assaggio della colonna sonora: è il turno di Guile

Che si tratti di dettagli approfonditi o piccole curiosità, Capcom continua a tenere costantemente aggiornati i fan su Street Fighter 6, il nuovo episodio della leggendaria serie di Picchiaduro 2D che farà il suo ritorno su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation nel corso del 2023.

L'ultima novità è ancora una volta a sfondo musicale: dopo averci fatto ascoltare il tema di Ryu in Street Fighter 6 oltre a quelli di Luke e Chun-Li, la software house nipponica delizia l'udito dei giocatori con il brano di Guile, intitolato "Sharpened Sonic" e che ben si sposa con la personalità ed il look dell'iconico lottatore introdotto per la prima volta in Street Fighter II.

Anche in questo caso, come già accaduto per gli altri personaggi storici finora confermato per il sesto episodio principale, si tratta di una theme nuova di zecca che non ha richiami allo storico sottofondo di Guile ascoltato nel secondo gioco ed in altri titoli successivi. Capcom vuole seguire la via del rinnovo completo per il nuovo esponente della serie, non escludendo nemmeno il comparto sonoro in modo da rendere sempre più unico il sesto capitolo.

In ogni caso la compagnia non disdegna di strizzare l'occhio anche al passato: i look classici di Ryu, Chun-Li e Guile saranno presenti in Street Fighter 6 e, a questo punto, non è da escludere che anche ulteriori personaggi classici possano fare il loro ritorno sia con i costumi old-school che con un aspetto rinnovato pensato appositamente per il nuovo gioco.