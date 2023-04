Street Fighter 6 attesissimo: boom di iscrizioni per EVO 2023, meglio di Tekken 7

Il lancio di Street Fighter 6 è sempre più vicino, fissato al 2 giugno 2023 su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation, ma intanto il titolo Capcom può già togliersi le prime soddisfazioni in vista di b>EVO 2023.

La nuova edizione del celebre torneo mondiale interamente incentrato sui Picchiaduro, si svolgerà dal 4 al 6 agosto 2023, e vedrà Street Fighter 6 come principale novità di quest'anno. Per questo motivo, dunque, non sorprende che l'opera targata Capcom abbia finora ottenuto il maggior numero di iscritti rispetto a tutti gli altri Picchiaduro previsti per la manifestazione tra attuali e passati. Sebbene per il momento non è chiaro quanti siano i partecipanti complessivi, sappiamo già con certezza che Street Fighter 6 avrà un numero di partecipanti superiore non solo a Guilty Gear Strive, ma anche a Tekken 7, da anni uno dei principali punti di riferimento dell'evento.

Con EVO 2023 che dista ancora qualche mese, gli iscritti possono crescere ancora di più nel corso delle prossime settimane, ed il successo fin qui riscosso dal nuovo Street Fighter è un'ulteriore prova di quanto sia grande l'attesa nei confronti del gioco. Nel frattempo, secondo alcuni rumor Street Fighter 6 potrebbe ricevere un'Open Beta questo aprile, sebbene per adesso manchi una conferma ufficiale da parte di Capcom.

Per ulteriori dettagli potete intanto recuperare il nostro provato di Street Fighter 6, basato sulla Closed Beta dello scorso ottobre.