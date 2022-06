Street Fighter 6 in azione: confermata l'uscita su PlayStation 5 e PS4 nel 2023

Indubbiamente Capcom si sta dimostrando una protagonista del PlayStation State of Play del 2 giugno 2022. Dopo aver annunciato ufficialmente Resident Evil 4 Remake, è stata la volta di Street Fighter 6, che torna così a mostrarsi dopo il breve teaser trailer dello scorso febbraio.

Come previsto da Jeff Grubb, che aveva suggerito la presenza di Street Fighter 6 allo State of Play, palcoscenico digitale di Sony si rivela il teatro perfetto per poter finalmente vedere in azione il gameplay vero e proprio del nuovo episodio della storica serie di Picchiaduro 2D, che nel nuovo trailer alterna cutscenes e combattimento con un taglio spettacolare e coinvolgente. Confermati anche i primissimi nomi del roster: se il veterano Ryu e il nuovo arrivato Luke (introdotto nell'ultima Stagione di Street Fighter V) erano già noti, si aggiungono alla lotta anche l'iconica Chun-Li ed un altro volto nuovo del franchise, Jamie.

Sempre attraverso il trailer, la compagnia giapponese conferma inoltre che Street Fighter 6 arriverà nel corso del 2023 non solo su PlayStation 5, ma anche su PlayStation 4. Non ci sono per il momento maggiori dettagli su una finestra di lancio più precisa, in ogni caso si tratterà dell'esordio della serie su console di nuova generazione.

Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti nel prossimo futuro, tra modalità di gioco, storia e gli altri membri del roster.