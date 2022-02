Street Fighter 6 sarà basato sul RE Engine e non userà Unreal Engine per Dusk Golem

La pubblicazione del teaser di Street Fighter 6 ha ovviamente dato vita a numerose speculazioni sul prossimo picchiaduro Capcom, una domanda ricorrente in queste ore riguarda il motore di gioco: SF6 userà l'Unreal Engine o il RE Engine proprietario della casa di Osaka?

Se Street Fighter V utilizzava l'Unreal Engine 4, le cose dovrebbero andare diversamente con il sequel, come ribadito anche da Dusk Golem, che in Tweet conferma l'adozione del RE Engine, anche se Capcom non ha confermato assolutamente nulla a riguardo.

Dusk Golem però non ha dubbi e conferma che sì, Street Fighter 6 userà il RE Engine come tutti gli altri principali giochi della compagnia che usciranno in futuro. Il RE Engine è il motore nato per Resident Evil 7 Biohazard in sostituzione del "vecchio" MT Framework, con questo motore sono stati sviluppati giochi come Resident Evil 2, Resident Evil 3, Devil May Cry V, Capcom Arcade Stadium, Monster Hunter Rise, Resident Evil Village e il futuro Pragmata.

Non ci sono quindi particolari motivi per cui Street Fighter 6 dovrebbe essere sviluppato con un engine diverso prodotto da terzi, a meno di accordi già in essere con Epic Games. Street Fighter 6 è ancora privo di una finestra di lancio, questa estate ne sapremo di più.