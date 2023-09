Street Fighter 6: un battagliero cosplay di Chun-Li calcia dal basso

Dopo il crossover tra Street Fighter 6 e le Tartatughe Ninja, che ha portato all'introduzione delle giovani tartatughe mutogene nel roster del titolo, il picchiaduro marchiato Capcom dà finalmente il benvenuto a un ulteriore combattente. A dargli il benvenuto è Chun-Li, attraverso lo scatto condiviso dalla cosplayer Zoo Girl.

Il cast di combattenti di Street Fighter si amplia con l'arrivo di A.K.I., nuova protagonista che potrà essere sbloccata dai possessori del primo character pass o dai giocatori che hanno acquistato le edizioni speciali del gioco. A.K.I. è l'allieva di F.A.N.G., guerriero arrivato per la prima volta nel quinto episodio, e la sua peculiarità principale è il suo sorriso e la personalità velenosa. In combattimento preferisce un approccio dalla distanza, sfruttando le proprie unghie come se fossero delle catene ricoperte di veleno.

A.K.I. dovrà fare i conti con le altre eroine femminili già presenti da tempo nella saga, prima tra tutte Chun-Li. Sebbene abbia abbandonato l'Interpol in seguito alla sconfitta della Shadaloo, l'artista marziale è ancora un osso duro. Pur occupandosi di Li-Fen, tiene infatti delle lezioni di kung fu con cui si tiene in attività. In questo cosplay di Chun-Li da Street Fighter la vediamo alle prese con uno dei suoi allenamenti, intenta a sferrare un calcio basso.