Street Fighter 6: Blanka, Dhalsim e JP tra i lottatori al centro dei nuovi video gameplay

Siete curiosi di vedere in azione alcuni dei lottatori che troveremo in Street Fighter 6 che sono stati annunciati di recente? Sappiate allora che sono stati pubblicati nuovi filmati di gameplay che li mostrano in movimento.

Il materiale in questione è emerso grazie ai filmati relativi all'evento intitolato 'Street Fighter League Finals Japan', che si è tenuto nel corso degli ultimi giorni. Durante la competizione nipponica, i pro player che hanno partecipato sono stati filmati mentre giocavano a Street Fighter 6 e i video gameplay sono poi stati caricati su YouTube. Come potete vedere nei filmati, si tratta di una build ben più recente rispetto a quella giocata da molti utenti in occasione dell'ultima Closed Beta di Street Fighter 6, dal momento che i personaggi selezionabili sono più numerosi e comprendono le new entry del roster come Blanka, Dhalsim, Manon, Marisa, JP e Dee Jay.

Che vogliate vedere le nuove mosse dei personaggi storici come Blanka o quelle di lottatori inediti come Marisa, questa è l'occasione perfetta. Nei video che trovate in calce alla notizia si possono osservare giocatori professionisti che mettono in risalto le potenzialità di ogni personaggio e permettono di comprenderne meglio le dinamiche di gameplay.

Prima di lasciarvi ai video, vi ricordiamo che Street Fighter 6 uscirà il 2 giugno 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sulle nostre pagine potete trovare anche un'attenta analisi del gameplay della Beta di Street Fighter 6.