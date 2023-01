Street Fighter 6, Blanka sfida JP: gli sviluppatori danno spettacolo nel video gameplay

All'interno del roster di Street Fighter VI, gli appassionati della serie potranno trovare ad attenderli molte vecchie conoscenze dell'universo del picchiaduro.

Di recente, ad esempio, gli sviluppatori di casa Capcom si sono divertiti a presentare al pubblico il set di mosse messo a disposizione di Blanka e JP. Con il video gameplay che trovate in apertura, i due lottatori si confrontano all'interno dello stage della Capanna del Ranger, proponendo due stili di lotta antitetici. Mentre Blanka ricorre ad attacchi improvvisi e feroci per ridurre la distanza dal nemico, JP preferisce infatti ricorrere a mosse dalla distanza, per controllare e sfinire l'avversario.

Con una lotta serratissima, la sfida tra gli sviluppatori di Capcom si è conclusa con la vittoria di...beh, ve lo lasciamo scoprire da soli! Mentre vi dedicate alla visione del video gameplay dedicato a Street Fighter VI, vi ricordiamo che il picchiaduro approderà sul mercato del videogioco il prossimo 2 giugno 2023, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.



In chiusura, vi ricordiamo che grazie alla pubblicazione di una ricca sessione di Closed Beta, il nostro Antonello "Schiaccisempre" Gaeta ha avuto modo di raccontarvi molti segreti del gameplay di Street Fighter VI, con una valutazione che ha coinvolto anche gli aspetti più tecnici del picchiaduro.