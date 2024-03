Street Fighter 6: si va a caccia nel Battle Hub per i 20 anni di Monster Hunter

Non bastassero le emozioni restituiteci dal trailer per l'arrivo di Akuma in Street Fighter 6, Capcom sorprende gli appassionati dell'iconico picchiaduro invitandoli a partecipare a un evento speciale per celebrare i vent'anni della serie di Monster Hunter.

La collaborazione tra i lottatori di SF6 e i cacciatori di Monster Hunter per il ventesimo anniversario dal lancio del primo capitolo andrà in scena nel Battle Hub per consentire a tutti i giocatori dell'ultimo episodio della saga di Street Fighter di indossare l'armatura di Rathalos e divertirsi insieme ai fan dell'odissea action adventure ideata da Kaname Fujioka.

La collaborazione per il ventesimo anniversario dal lancio del primo capitolo di Monster Hunter 6 consentirà ai giocatori di Street Fighter 6 di avventurarsi nel Battle Hub, scattare foto allo spazio espositivo allestito per l'occasione da Capcom e, ovviamente, sfidare tutti coloro che desiderano darsi battaglia nel ricordo delle battute di caccia più entusiasmanti dell'hunting game culto.

L'evento di Street Fighter 6 dedicato a Monster Hunter verrà lanciato in aprile su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo video propostoci da Capcom, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sui 5 mostri più forti della serie di Monster Hunter.