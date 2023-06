Street Fighter 6 è un campione anche per EDGE, accoglienza più tiepida per Diablo 4

Il numero 386 della celebre rivista britannica EDGE è disponibile, carico come di consueto di varie recensioni tra i giochi di punta e gli indie più interessanti del momento. Ma il protagonista principale è Street Fighter 6, che si porta a casa un'eccellente valutazione.

Il nuovo Picchiaduro di casa Capcom viene premiato dalla testata con un notevole 9, la valutazione più alta dell'ultimo numero assieme al remake di System Shock. Anche EDGE è dunque rimasta fortemente colpita da quanto offerto da Street Fighter 6, che si conferma uno dei migliori esponenti del suo genere di appartenenza pubblicati negli ultimi anni (come vi può confermare anche la nostra recensione di Street Fighter 6). Diablo IV, invece, non riesce a generare gli stessi entusiasmi, pur portandosi a casa un dignitoso 7. Chi invece ne esce con le ossa rotte è The Lord of the Rings Gollum, bocciato con un 3 di valutazione. Non va molto meglio ad After Us, a cui viene assegnato un deludente 4. Di seguito tutti i voti del numero 386 di EDGE:

Street Fighter 6 -9

Diablo IV - 7

System Shock - 9

Miasma Chronicles - 6

Amnesia The Bunker - 8

After Us - 4

Firmament - 6

The Lord of the Rings Gollum - 3

What The Car? - 7

Mask of the Rose - 7

In Giappone Street Fighter 6 è stato premiato con un 40 da Famitsu, il secondo del 2023: l'opera Capcom sembra dunque già essersi imposta come una delle migliori produzioni di tutto l'anno.