Street Fighter 6, Capcom annuncia l'ultima Open Beta: scopriamo date e contenuti

Come ipotizzato da molti in seguito alle recenti dichiarazioni di Capcom sugli accessi non autorizzati ai test online di Street Fighter 6, è in arrivo un'ultima Open Beta per l'attesissimo picchiaduro a incontri.

La versione di prova della componente online sarà attiva dal prossimo 19 maggio alle ore 9:00 del fuso orario italiano e resterà a disposizione di tutti i giocatori fino alla stessa ora del 22 maggio 2023. Le uniche piattaforme supportate saranno PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam) e il preload sarà disponibile da venerdì 16 maggio 2023 alle ore 9:00 italiane.

Durante questo breve periodo, gli utenti potranno provare i seguenti contenuti:

Personaggi: Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri, Ken

Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri, Ken Arene: Centro di Metro City, Tempio di Genbu, Portaerei Byron Taylor, Tian Hong Yuan, Il Macho Ring, Sala d'allenamento

Centro di Metro City, Tempio di Genbu, Portaerei Byron Taylor, Tian Hong Yuan, Il Macho Ring, Sala d'allenamento Modalità: Creazione personaggio (al primo accesso), Match classificati, Match amichevoli, Match Battle Hub, Tornei aperti, Modalità allenamento, Negozio merci Hub, Battaglie estreme (giornaliere), Game Center (giornaliero), Sfide (giornaliere), Cabina DJ, Area foto

Capcom ha inoltre confermato che non sarà necessario disporre di un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold per poter accedere alle funzionalità online della Beta a porte aperte. Sarà invece obbligatorio avere un Capcom ID associato all'account della piattaforma che si desidera utilizzare per la prova.

Prima di lasciarvi al trailer dell'Open Beta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovare un video con tutte le idle animation dei personaggi di Street Fighter 6.