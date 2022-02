Street Fighter 6: sembra che Capcom abbia comprato il logo da Adobe Stock per 80 dollari

Al termine del suo misterioso countdown, Capcom ha ufficialmente tolto i veli a Street Fighter 6, il nuovo capitolo della storica serie picchiaduro a cui sta collaborando anche il produttore di Bayonetta.

Dopo aver avuto conferma che Street Fighter 6 girerà in RE Engine e sfrutterà il rollback netcode, apprendiamo di un nuovo dettaglio riguardante il logo del gioco, che potrebbe lasciare alquanto perplessi i fan del franchise.

Come segnalato da Ars Technica tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, pare proprio che il logo "SF" di Street Fighter 6 non sia altro che un asset acquistato da Capcom su Adobe Stock per una cifra pari a 80 dollari. Le iniziali sembrano in effetti corrispondere a quelle del picchiaduro mostrato poche ore fa dalla compagnia di Osaka, che si è poi curata di arrotondare gli angoli delle lettere e aggiungere il numero 6 in basso a destra rispetto al logo.

"Il nuovo logo di Street Fighter 6 costa $80 sul sito di Adobe Stock", recita il messaggio scandalizzato di Aurich di Ars Technica. "Non so nemmeno cosa dire. Mi era sembrato generico ma non mi ero reso conto di quanto fosse grave. Hanno cercato "SF" su un sito di loghi e hanno arrotondato un paio di angoli e hanno aggiunto il numero 6. Non ce la posso fare". Se venisse confermata si tratterebbe di certo di una scelta alquanto bizzarra da parte di Capcom, che per il momento non ha fornito commenti ufficiali al riguardo.

Al momento non conosciamo la data di lancio, né le piattoforme su cui sbarcherà Street Fighter 6. Capcom ha promesso l'arrivo di ulteriori informazioni durante il periodo estivo di quest'anno.